Gaúcho e Lucas Madureira estiveram no local, onde há um veículo com água acumulada na carroceria Foto Divulgação

Publicado 25/04/2024 13:31 | Atualizado 25/04/2024 17:18

Conceição de Macabu – “O que era para ser local de guardados da Secretaria Municipal de Educação, virou depósito de entulhos”, afirma o vereador Lucas Madureira, de Conceição de Macabu (RJ), ao denunciar o abandono de uma área do governo municipal, no centro da cidade, onde está localizado um imóvel conhecido como “Casa Amarela”.

Muito mato, lixo e até um veículo (abandonado) com água acumulada na carroceria formam um cenário que, na opinião de Madureira, reflete o estado de algumas escolas rede pública municipal. Ele e outro vereador (Tayguara Bueno, conhecido popularmente como Gaúcho) estiveram no local, após a denúncia ter chegado à Câmara Municipal.

Questionada a respeito, a Secretaria de Educação, por meio da Assessoria de Comunicação (Ascom) do governo, informa que serão realizadas ações no referido imóvel nesta quinta-feira (25): “Entre as ações, a limpeza do local e o veículo que se encontra lá também será retirado”, resume concluindo: “Vale ressaltar que o imóvel já vinha recebendo visitas regulares de agentes do combate à dengue”.

Segundo a Ascom, os trabalhos terão início na tarde desta quinta-feira. O vereador observa que o governo municipal cobra tanto da população cuidados para evitar focos de proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus: “Mas o próprio não dá exemplo, ao proporcionar um ambiente favorável ao inseto”.

Na cidade do Rio de Janeiro, “Casa Amarela” faz parte de um projeto com foco no combate à exclusão social, visando proporcionar conhecimento e auto-estima para crianças e adultos. Madureira diz que não é o caso de Macabu: “A ‘Casa Amarela’ do município é assim chamada popr causa da cor do imóvel”.

Localizado na região norte do Estado do Rio de Janeiro a 227 quilômetros da capital fluminense, Conceição de Macabu tem 348,328 quilômetros quadrados de extensão territorial e população estimada de 24 mil habitantes. As atrações turísticas são muitas; entre elas Cachoeira da Amorosa e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.