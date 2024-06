Evento reuniu centenas de pessoas na Praça Dr. José Bonifácio Tassara, durante os três dias - Foto Divulgação

Publicado 06/06/2024 15:29

Conceição de Macabu – A importância do Festival Sesc de Outono (realizado de 31 de maio a dois de junho) a para a promoção do turismo e da cultura de Conceição de Macabu (RJ) é ressaltada pelo prefeito Valmir Lessa e a secretária de Turismo, Aline Fidalgo. Ambos destacam o evento também no aquecimento da economia local.

Promovido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), na Praça Dr. José Bonifácio Tassara, em parceria com o governo municipal e o Sindicato do Comércio (Sincomércio), o festival reuniu centenas de pessoas: “Ver nossa praça cheia de vida e cultura foi extremamente gratificante”, comenta Lessa.

O prefeito ressalta que, além de entretenimento e lazer, o evento fortaleceu a economia municipal, ao valorizar os produtores e artesãos da região: “A parceria com o Sesc e o Sincomércio foi fundamental para o sucesso deste evento, e estamos muito felizes com os resultados”, realça.

Aline Fidalgo reforça a posição do prefeito sobre mais uma edição do Festival Sesc de Outono: “Tem sido uma oportunidade única para mostrarmos a riqueza cultural e a diversidade de Conceição de Macabu. É emocionante ver a resposta positiva da comunidade e o impacto que este evento tem na promoção do turismo local”.

Na opinião da secretária, a parceria da prefeitura com Sesc e Sincomércio enriquece a cidade: “O festival atraiu um grande público todos os dias, oferecendo uma variedade de atrações que agradaram a todas as idades. A combinação de música, artesanato, gastronomia e atividades educativas contribuiu para um ambiente vibrante e acolhedor”, avalia a secretária.

“Com o sucesso desta edição, o Festival consolida-se como um evento necessário para Conceição de Macabu, promovendo o desenvolvimento cultural e econômico da cidade”, relata Aline Fidalgo enfatizando: “A prefeitura, o Sesc e o Sincomércio reafirmam compromisso de continuar trabalhando juntos para trazer mais iniciativas que beneficiem a população e estimulem o crescimento sustentável da região”