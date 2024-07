A montagem com Diogo Almeida visa o fomento e a democratização das ações culturais - Foto Assessoria/Divulgação

A montagem com Diogo Almeida visa o fomento e a democratização das ações culturais Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 29/07/2024 15:39 | Atualizado 29/07/2024 16:20

Conceição de Macabu – A Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) leva à Praça Dr. José Bonifácio Tassara, em Conceição de Macabu (RJ), nesta terça-feira (30), o Projeto Giro Cultural. Em parceria com a o governo municipal, a montagem tem início previsto para 18h30, com o espetáculo teatral "Vida de Professor", estrelado pelo ator e humorista Diogo Almeida, sendo o ponto alto.

O show de abertura será com os atores Flávio Valadares e Rodrigo Lobo, a convite da Secretaria de Educação e Cultura do município. “Estamos ansiosos por este evento em nossa cidade”, revela a secretária de Educação e Cultura de Macabu, Thawanne Couto ressaltando: “Nesta semana, retomamos as atividades das escolas que estavam em recesso, e será uma maneira muito especial de recebermos nossos professores”.

A secretária enfatiza: “É um privilégio assistir a espetáculo de teatro que já foi visto por tantas pessoas, na nossa praça e ao alcance de todos. Será memorável!”. Thawanne considera a montagem como uma celebração da cultura da melhor qualidade. “Flávio Valadares e Rodrigo Lobo são artistas queridos que tocam fundo os nossos corações”, pontua.

Na avaliação da secretária, ter Diogo Almeida e os dois artistas locais no mesmo evento será um marco para a cultura e a educação da cidade. O Giro Cultural é uma iniciativa do governo estadual, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Funarj. Este ano estará contemplando dez cidades.