Respeito pelos adversários é defendido por Valmir Lessa, que tem Barcelos Resina como vice Foto Divulgação

Publicado 06/09/2024 20:23

CONCEIÇÃO DE MACABU - Se depender do prefeito Valmir Lessa, a disputa eleitoral transcorrerá de forma respeitosa em Conceição de Macabu (RJ). Candidato à reeleição, ele assegura: “Minha bandeira de campanha é o respeito, tanto pelos adversários quanto pelas escolhas dos eleitores; “queremos promover um diálogo construtivo”.

Compondo com o policial militar da reserva Barcelos Resina de vice, Valmir Lessa concorre pela coligação “Juntos pelo futuro de Macabu” da qual fazem parte Cidadania, PSDB, Solidariedade, União Brasil e PSB. O programa de governo está embasado nos direitos sociais previstos na Constituição Federal.

Para a saúde o prefeito articula a conclusão da construção de um novo hospital de urgências e emergências e já cuida da busca de parcerias para equipá-lo: “Temos uma unidade hospitalar em funcionamento (a Ana Moreira), com muitas limitações devido à sua falta de estrutura”. Novas Unidades Básicas de Saúde também estão projetadas.

Ensino de qualidade é outra prioridade. Um dos pontos que o prefeito considera fundamental é a valorização dos profissionais. Valmir Lessa resume também o que planeja para gerar empregos, desenvolvimento econômico e moradia: “A cidade dos meus sonhos é um lugar onde a qualidade de vida seja acessível a todos”.

ENTREVISTA

O DIA – A Constituição federal estabelece como direitos sociais: educação, saúde, trabalho, moradia. Cabe ao poder público providenciar. Quais são as propostas do candidato para cada um deles?

VALMIR LESSA - Na saúde, já estamos dando um passo muito importante. Temos hoje a realidade de erguer em nosso município um novo hospital de Urgências e Emergências. Hoje, temos a unidade hospitalar municipal Ana Moreira em funcionamento; mas, com muitas limitações devido à sua estrutura. Com o novo hospital, vamos avançar na área da saúde, voltando a ter centro cirúrgico em nossa cidade, e principalmente, voltando a nascer crianças em nosso município. Buscaremos pactuação em nível regional, bem como iremos equipar a nova unidade logo após sua conclusão. Também buscaremos a ampliação das equipes de ações dos serviços de Saúde Bucal, com implantação da Unidade Móvel de Odontologia. Ainda na saúde, e pegando um pouco da educação, temos diversas obras inacabadas; abandonadas por anos. Esse é o caso de uma UBS que estava parada há tempo; conseguimos finalizar sua construção e inaugurar. Pretendemos continuar reativando e entregando para a população todas essas unidades, principalmente, a creche da vila nova que poderia estar atendendo as crianças daquele bairro e queremos construir novas unidades. Ainda na educação, valorizamos profissionais pagando o Piso Nacional do Magistério, e continuaremos valorizando esses servidores cruciais para o desenvolvimento do cidadão. Continuaremos ajudando aos jovens que estudam ensino superior fora do município, ofertando o transporte universitário de forma gratuita. Investiremos na implantação de uma unidade do IFF, FAETEC ou CEDERJ em nossa cidade. Na moradia, temos dialogado com o governo do estado para que possamos dar novos lares a quem precisa. Articular programas de habitação é uma das nossas propostas. No trabalho, vamos ampliar o nosso banco de empregos, além de criar formas de parcerias com o setor privado para a geração de emprego.

Também está previsto na Carta Magna que o cidadão em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público. Como o senhor planeja o cumprimento?

“A inclusão social é fundamental para garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos seus direitos e oportunidades. Nosso plano visa reduzir as desigualdades sociais, garantir assistência às populações vulneráveis e promover a inclusão digital. Vamos implementar programas de habitação, assistência social e capacitação tecnológica. Buscaremos parcerias do Governo Federal para criação de novas unidades do Centro de Referência e Assistência Social (Cras) com serviços itinerantes para assistir às localidades mais afastadas. Vamos articular programas de habitação popular, oferecendo moradias dignas para famílias de baixa renda; esse, inclusive, é um diálogo já iniciado junto ao Governo do Estado; desapropriamos um terreno para que essas residências possam ser construídas. Continuaremos articulando para que tão logo essas construções sejam iniciadas”.

Desenvolvimento econômico-social envolve infraestrutura e incentivos fiscais para atração de investimentos. De que forma isso pode ser concretizado?

“O desenvolvimento econômico é crucial para garantir emprego e renda para a população. Nosso plano visa incentivar o empreendedorismo local, atrair novas empresas e investimentos e promover a qualificação profissional da população. Com isso, buscamos criar um ambiente favorável ao crescimento econômico e à geração de oportunidades. Vamos manter o centro de apoio ao empreendedor, oferecendo consultoria e cursos; criaremos parcerias com o setor privado para geração de empregos e investimentos em

Infraestrutura; oferecer cursos de capacitação em parceria com o Sebrae, preparando a mão de obra local para as demandas do mercado e implantaremos o ‘Macabu Empreendedor’, programa de microcrédito para pequenos negócios, com taxas de juros reduzidas e acompanhamento técnico, incentivando ao empreendedorismo e o desenvolvimento econômico local. Vamos oferecer benefícios fiscais para atrair novas indústrias e empresas visando ampliar o nosso banco de empregos”.

Qual é a sua bandeira de campanha?

“Minha bandeira de campanha é o respeito, tanto pelos adversários quanto pelas escolhas dos eleitores. Queremos promover um diálogo construtivo, respeitando o voto, que é direito democrático e grande ato de cidadania”.

E a cidade dos seus sonhos?

“A cidade dos meus sonhos é um lugar onde a qualidade de vida seja acessível a todos, com infraestrutura eficiente, educação e saúde de qualidade, e um ambiente sustentável. Quero uma cidade com mais oportunidades para os munícipes, com a valorização cultural e com desenvolvimento. Estamos aqui para ser o representante do povo e trabalhar por ele. Nossa missão é dar melhores condições de vida para a população”.