Uma cidade onde cada família tenha moradia digna é o sonho revelado por Dr. Leopoldo - Foto Divulgação

Publicado 08/09/2024 15:23 | Atualizado 08/09/2024 15:33

CONCEIÇÃO DE MACABU - “No nosso governo empenharemos todos os esforços para promover a transformação econômica de Macabu”. A palavra é empenhada pelo médico e ex-prefeito de Conceição de Macabu (RJ), Leopoldo César da Silva (Doutor Leopoldo). Ele entende que “promessa é dívida” e concorre às próximas eleições pelo PDT, coligado ao Podemos, partido do companheiro de chapa, o fisioterapeuta André Luiz de Souza Fernandes. A coligação é “Viva Macabu”.



Por entender que resgatar e elevar a autoestima da sociedade é o papel fundamental de um governo, Dr. Leopoldo alimenta seu plano de governo com base no que a Constituição Federal estabelece como direitos sociais que devam ser cumpridos pelos governantes. Educação, trabalho e moradia são alguns.



A estratégia fundamental defendida pelo candidato é parceria: “Vamos trabalhar com total alinhamento em todas as ações e programas do governo federal que esteja de acordo com o nosso Plano de Governo”, enfatiza. Ele acredita na possibilidade de voltar a ser prefeito e pretende que ao final da sua gestão, todas as escolas estejam sob o regime de tempo integral.



Por dever de ofício, Dr. Leopoldo demonstra ter o mapa da saúde pública municipal traçado no dia a dia. Sem entrar em méritos sobre problemas, ele opta por apresentar o que está planejado para garantir serviços de qualidade e ao alcance de todos. Uma das saídas apresentadas é diminuir o tempo de espera de consultas e exames com um choque de gestão administrativa nos primeiros cem dias de governo.



Fortalecendo a agricultura e o comércio local, tendo as compras governamentais como indutora desse processo, o candidato acredita que possa estar contribuindo para gerar empregos e renda. Quanto ao plano para habitação, aderir ao programa Minha Casa Minha Vida é um dos caminhos. “Comigo, Macabu vai renascer mais forte, mais próspera e mais justa para todos”, assegura.





ENTREVISTA



DIA - A Constituição federal estabelece como direitos sociais: educação, saúde, trabalho, moradia. Cabe ao poder público providenciar. Quais são as propostas do candidato para cada um deles?



DOUTOR LEOPOLDO - Como médico, descobri muito cedo que cuidar de pessoas é um ato político, e como político compreendo que resgatar e elevar a autoestima da sociedade é o papel fundamental de um governante. Vamos trabalhar com total alinhamento com todas as ações e programas do governo federal que esteja de acordo com o nosso Plano de Governo. Ao final de nossa gestão, todas as escolas estarão sob o regime de tempo integral (PETI), com um modelo didático pedagógico que introduza as competências básicas para as novas economias, com ênfase na Economia do Conhecimento, Economia Criativa e Economia Verde, tornando nossas crianças aptas aos enfrentamentos e desafios de um mundo em complexa transformação. Na área da saúde implantaremos novas Clínicas da Família nos bairros da Usina e Rhodia, vamos diminuir o tempo de espera de consultas e exames com um choque de gestão administrativa nos primeiros cem dias de governo, vamos garantir os recursos para o término do Novo Hospital, que com a implantação do Centro de Especialidades e Telemedicina, o Hospital Dia e da Farmácia Popular, garantirá uma prestação de serviço transparente e de qualidade na saúde pública em Macabu. Na questão da geração de trabalho e renda, vou fortalecer a agricultura e o comércio local tendo as compras governamentais como indutora desse processo. Vamos aderir ao programa Minha Casa Minha Vida agilizando os procedimentos burocráticos e disponibilizando terrenos para implantação dos projetos habitacionais, tanto nas áreas rurais quanto urbanas do município.



Também está previsto na Carta Magna que o cidadão em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público. Como o senhor planeja o cumprimento?



“A dignidade e a autoestima do macabuense está em primeiro lugar. Quando falamos de renda básica familiar, a Moeda Social será uma ferramenta essencial, complementando o Bolsa Família e ajudando as famílias a adquirir o necessário para um sustendo digno, enquanto apoiamos nosso comércio local. Vamos ampliar os serviços de assistência social para garantir que todos recebam o apoio que precisam de forma eficiente e digna”.



Desenvolvimento econômico-social envolve infraestrutura e incentivos fiscais para atração de investimentos. De que forma isso pode ser concretizado?



“Vamos focar prioritariamente no desenvolvimento, financiamento e modernização do setor agropecuário de nosso município. Construiremos uma moderna Biofábrica em Macabu para produção de mudas de qualidade, com o objetivo de diversificar nossa produção agrícola. Implantaremos duas Unidades de Processamento Agrícola, visando estimular o renascimento de um novo ciclo agroindustrial em Macabu, e ainda garantiremos a compra da produção local por intermédio das Compras Governamentais, que ajudará no financiamento do setor. No nosso governo empenharemos todos os esforços para promover a transformação econômica de nossa Macabu”.



Qual é a sua bandeira de campanha?



“Minha bandeira de campanha é clara: cuidar das pessoas e garantir seus direitos. Macabu vai renascer com uma gestão dedicada a transformar nossa cidade em um lugar de saúde e bem estar, oportunidades e justiça social. Eu me candidatei para fazer, não apenas para prometer. Juntos, vamos construir uma Macabu onde todos tenham vez e onde possamos prosperar juntos”.



E a cidade dos seus sonhos?



“A cidade dos meus sonhos é uma Macabu que acolhe, cresce e cuida de cada um de seus cidadãos. Quero uma cidade com escolas de tempo integral, saúde acessível e eficiente (com esporte, lazer) e uma economia vibrante que valoriza nossos empreendedores e trabalhadores. Quero uma cidade onde cada família tenha uma moradia digna e onde ninguém fique para trás. Esse é o amanhã que estou determinado a construir, e com coragem e dedicação, vamos transformar esse sonho em realidade. Comigo, Macabu vai renascer mais forte, mais próspera e mais justa para todos! Meu sonho é a vitória no 12, para nossas propostas se tornarem realidade”.