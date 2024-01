Maria Lucia Albuquerque, de 68 anos, era acamada e morreu no incêndio - Reprodução Redes Sociais

Publicado 16/01/2024 13:23

Uma idosa morreu dentro de casa em um incêndio de grandes proporções na madrugada de quarta-feira (10) em Cordeiro. Maria Lucia Albuquerque tinha 68 anos, morava sozinha e era acamada. A residência, que era predominantemente de madeira, foi consumida rapidamente pelo fogo. Só a fachada da antiga casa ficou intacta.



Os bombeiros combateram as chamas ao longo da madrugada. Pela manhã, ainda havia muita fumaça no imóvel e os agentes atuaram no trabalho de rescaldo.

Segundo testemunhas, o fogo começou por volta de 1h30, e, em poucos minutos, se espalhou por toda casa, que fica na rua José Teixeira Portugal, no Centro. O corpo da idosa foi retirado por volta das 10h30 e levado para o Instituto Médico Legal da cidade de Nova Friburgo.



Maria Lucia tinha uma cuidadora, que só trabalhava durante o dia. Ao saber do incêndio, ela foi ao local mas também não conseguiu socorrê-la. Ao ver situação, passou mal e foi levada para um hospital da cidade.



As causas do incêndio estão sendo investigadas.