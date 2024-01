Cordeiro está em busca de mais parceria para fortalecer a agroindústria local - Divulgação

Publicado 23/01/2024 16:21

O prefeito de Cordeiro, Leonan Melhorance, e o vice, Elvis Mutti, se reuniram com Carla Vale, Superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar RJ). A reunião, conduzida pelas Secretarias de Indústria e Comércio, Desenvolvimento Econômico, e Agricultura, teve como objetivo estabelecer uma parceria para implementar um projeto de fomento às pequenas agroindústrias em Cordeiro e região. O projeto, em colaboração com o Sebrae, está sendo planejado para ser executado durante a exposição de 2024.

O prefeito Leonan Melhorance destacou durante a reunião: “Esta parceria com o Senar e o Sebrae reflete nosso compromisso em fortalecer as pequenas agroindústrias locais. Estamos empenhados em impulsionar o desenvolvimento econômico de Cordeiro e proporcionar oportunidades para nossos empreendedores rurais.”

O encontro contou com a presença dos secretários Victor Garcia e Anísio Coelho, de Carina Machado, Gerente Educacional do Senar, e Marcelo Trindade, Supervisor Pedagógico do Senar.

O SENAR

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, é uma entidade de direito privado, paraestatal, mantida pela classe patronal rural. Tem a missão consiste de desenvolver ações de educação profissional e promoção social das pessoas do meio rural, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para desenvolvimento sustentável do país.