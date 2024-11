Nova diretoria da CIPA - Divulgação

Nova diretoria da CIPADivulgação

Publicado 27/11/2024 16:58

Nesta terça-feira (26), a nova gestão da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) de Cordeiro tomou posse. O evento foi conduzido pelo Vice-Prefeito, Elvis Mutti, e pelo Secretário de Administração, Ronaldo Moisés, reforçando a importância da atuação conjunta entre gestores e servidores na promoção de um ambiente laboral mais seguro e preventivo.

A CIPA tem um papel fundamental na conscientização sobre a segurança, identificando riscos e implementando medidas que protejam todos os colaboradores.

A nova gestão inicia seus trabalhos com o compromisso de manter um diálogo aberto e participativo, buscando continuamente aprimorar as práticas preventivas em benefício de todos os servidores e do funcionamento eficiente da administração municipal.

Membros da equipe:

Ronaldo Dias Rodrigues

Amanda de Paiva Toledo

Geiza Rocha da Silva

Elizete Soares Diniz Paulo

Gabriela Oliveira da Cruz

Sebastião Écio Muzy Guimarães

Weyglison Ramos dos Santos

Rosa Maria Cardoso

Celso Moura Tolentino

Pedro Antônio Almeida de Moraes

Mara Fontoura Villa Nova

Kiane Andrade da Silva

Isabela Vieira Dias Taveira

Marcelo Marco Duarte Fonseca