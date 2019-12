Fernanda Souza vai ao show do ex-marido, Thiaguinho

Rio - Fernanda Souza e Thiaguinho se separaram mas continuam amigos. Prova disso é que a atriz esteve no último "Tardezinha", show do cantor que aconteceu no Maracanã, na Zona Norte do Rio, neste domingo. Em um vídeo postado por Brunna Gonçalves, namorada de Ludmilla, no Stories, Fernanda aparece se acabando de cantar no evento.

Brunna com Fernanda Souza fui eu que pedi sim meu adeus que lindas amo amo amo #Bru28 pic.twitter.com/EhTEfDnARs — Jo! (@imtinis) December 16, 2019