São Paulo - O especial de Natal do “Porta dos Fundos” dividiu opiniões por fazer piada com o cristianismo e por representar um Jesus homossexual. Mesmo com as críticas e até com uma petição para retirar o conteúdo da Netflix, o humorístico foi muito bem na audiência e já está confirmado para 2020.

Fabio Porchat usou o Twitter para comentar a novidade: “Vocês ficam dando stream pra essa lenda aí dá nisso”. Diversos seguidores, que gostaram do especial de Natal do “Porta dos Fundos”, comemoraram que a decisão da Netflix.

“Sou cristã e favor do especial. Não porque acho legal zombar de Cristo, mas PORQUE SOU CONTRA A CENSURA! VIVA A LIBERDADE ARTÍSTICA”, escreveu uma seguidora.

“O especial fala de superação e de como se livrar de um embuste. Ou seja, nada errado. Tudo certo”, brincou outra e Fabio Porchat respondeu: “E de como Jesus está presente em todos nós (mas eles não viram isso)”. “Amo! que venha o natal de 2020”, acrescentou mais uma fã do “Porta dos Fundos”.