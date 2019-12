Faustão se muda para triplex com 10 banheiros e 20 vagas de garagem

Rio - Faustão está de casa nova. O apresentador se mudou com a mulher, Luciana Cardoso, e o filho mais novo, Rodrigo, para um triplex de 1.413 metros quadrados.

De acordo com o site "Glamurama", o apartamento fica no Jardim Europa, em São Paulo, em um dos edifícios mais caros do Brasil. A cobertura todinha tem isolamento acústico. As obras no local começaram em novembro e a família já está morando por lá desde dezembro.

O novo lar de Faustão tem piscina privativa, 20 vagas de garagem e valor estimado em R$ 35 milhões. O condomínio custa em torno de R$ 30 mil por mês. Só João Guilherme, filho mais velho de Faustão e Luciana, não poderá usufruir da cobertura por enquanto. É que o adolescente de 15 anos está estudando na Suíça.