DJ Corvina faz sucesso com 'Aquecimento da Gaiolagem'

Wallace Felipe, mais conhecido como DJ Corvina, vem fazendo sucesso com o seu hit 'Aquecimento da Gaiolagem'. A música já foi entoada por Ludmilla, Rennan da Penha e FP do Trem Bala, entre outros cantores. Mas o que deixou o rapaz de 31 anos emocionado foi assistir ao vídeo onde os jogadores do Flamengo dançavam e e cantavam sua música no vestiário após serem campeões da Libertadores.



DJ Corvina começou trabalhando em uma rádio na comunidade Vila Cruzeiro, situada na Penha, zona norte do Rio, onde foi nascido e criado. Com o tempo, ele foi se destacando como produtor e DJ. Em 2007 foi convidado para ser DJ oficial do MC Smith, e fazendo uma performance de show numa bateria eletrônica conhecido como MPC.



Após dez anos ao lado de MC Smith, Corvina decidiu seguir carreira solo. Então, ele foi chamado pra ser DJ oficial do 'Baile da gaiola' na comunidade onde nasceu.