Gia: sensualidade em clipe novo, 'Se Segura Boy'

Rio - Cantar é uma atividade recente para Gabbi Chultz, ou Gia, nome artístico que ela escolheu. A gaúcha de 27 anos começou como professora de dança, montou uma escola em Porto Alegre (RS) onde dá aulas (criou um método chamado Sensual Hip Dance) e, recentemente, resolveu investir na música. Lança até 16 de janeiro o clipe de 'Se Segura Boy' e está preparando 'O Prazer É Meu' para fevereiro - assim como um EP com o mesmo nome.

A pegada das músicas é sexy e Gia foca nas mulheres e no público LGBTQI+ que frequenta as baladas. "As mulheres são meu foco principal, mas quero ter diferentes representatividades nas músicas. Vamos divulgar as músicas nas redes e contamos com a criatividade e a inventidade dos nossos projetos", conta ela, que também montou um canal no YouTube para divulgar suas músicas e seu trabalho. E lá também solta as coreografias de suas músicas. Aliás, Gia também usa suas alunas na escola para testar suas músicas e ver o que dá certo.

"Eu já tenho um público que me seguia nas redes sociais por causa da dança, e resolvemos lançar as músicas. Fiz umas experiências, lanceu um vídeo comigo e com os alunos dançando as músicas e graças à grana que conseguimos com o vídeo no YouTube, deu para fazer os clipes", recorda. "Vou usar a rede para postar vídeos ligados à dança, ao empoderamento, a tudo que faz parte de mim", conta.

O canal de Gia tem também vídeos com dicas de empreendedorismo e mensagens para 2020, além do making of dos clipes da cantora. "O artista tem que levar para o YouTube tudo que faz parte do universo dele. Acho que o público quer posicionamento do artista, quer ver ele de cara lavada", brinca ela.

Ao contrário

Gia fez o caminho inverso da maioria das cantoras - iniciou pela dança e depois partiu para o canto. "É sempre um desafio entrar num mercado desconhecido", conta. "Eu tenho uma experiência de gostar de dançar e de saber o que minhas alunas gostam de dançar. E estou usando isso. Minha ideia é mostrar minha identidade e fugir de cópias, investir no que realmente eu quer construir", completa ela, que já havia lançado o clipe de 'O Que Cê Quer De Mim'.

Sócio

Gia é casada com o professor de dança Marco Rodrigues. Não tem filhos, "tenho só dois cachorros", brinca. Marco foi seu professor e é seu sócio numa produtora, além de ter atuado com ela na produção do clipe de 'Se Segura Boy'.