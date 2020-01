Rio - Whindersson Nunes fez uma declaração de amor para a mulher, a cantora Luisa Sonza, na noite desta terça-feira. A mensagem apaixonada vem logo após surgirem boatos de que o casamento do humorista e da cantora estar passando por uma crise.

"Hoje fica faltando um mês pra nós meter quatro anos juntos. Quatro anos minha fia, quatro anos que nós toma tanta pedrada que pra mim já é bem 10. Quatro ano que o povo não dá um mês pra nós, que vidente prevê o fim, que jornal diz que tamo por um fio. Quatro anos que eu olho pra tua cara e digo o quanto você é f***, que você me deixa com vergonha quando fala tudo que você gosta em mim. Quatro anos que você me enche de orgulho, me faz chorar com suas conquistas, te amo demais, só digo isso, e fod*-se", escreveu.