Confira o trailer dos filmes sobre Suzane von Richthofen

Rio - Foi lançado nesta segunda-feira um trailer que abrange os filmes "A Menina Que Matou Os Pais' e 'O Menino Que Matou Meus Pais'.

Os dois longas contam a história do assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen. Em outubro de 2002, Suzane von Richthofen, a filha do casal, planejou o assassinato dos pais ao lado do namorado, Daniel Cravinhos, e do cunhado, Cristian Cravinhos. Os dois filmes terão pontos de vista diferentes: de Suzane e de Daniel.

O lançamento do longa acontecerá no dia 2 de abril de 2020 e eles terão suas sessões alternadas nas mesmas salas. No longa, Suzane von Richthofen será interpretada pela atriz Carla Dias. Já Daniel Cravinhos será vivido por Leonardo Bittencourt.