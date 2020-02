Rio - Bruna Linzmeyer postou no Instagram, nesta sexta-feira, uma foto em que aparece agachada, de biquíni. "Sextar", escreveu a atriz na legenda da foto. A imagem recebeu vários elogios. "Poderosa", disse uma seguidora. "É muito maravilhosa", disse outra pessoa.

Recentemente, Bruna Linzmeyer participou do "Saia Justa", do canal GNT, e falou sobre autoaceitação. Ela também disse que se masturba desde criança. "Sempre me masturbei desde criança e me masturbo até hoje. Tenho muitas memórias de eu 'roçando' nas coisas quando criança", escreveu.