Tatá Werneck discute com seguidor que criticou seu corpo: 'Tenho direito de ter barriga imensa'

Rio - Tatá Werneck sempre falou de forma aberta e descontraída sobre a maternidade. A humorista, inclusive, já falou sobre as transformações no corpo da mulher após uma gestação. Nesta segunda-feira, Tatá rebateu as críticas de um seguidor sobre seu corpo.

O seguidor afirmou ter visto Tatá no shopping e perguntou se ela estava grávida novamente. A atriz, que deu à luz Clara Maria há três meses, foi rápida na resposta. "Não, amor. Eu tive bebê há 3 meses, engordei 22 quilos e tenho o direito de ter uma barriga imensa se eu quiser sem estar grávida. Essa barriga é de comida e talvez coco, te falo em meia hora", disse Tatá.