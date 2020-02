Rio - Ex-marido de Juju Salimeni, Felipe Franco já fez a fila andar após o fim do casamento. O fisiculturista aparece beijando a ex-panicat Carol Dias em vídeo postado pela própria Carol nas redes sociais. Depois de postar as imagens, Carol se arrependeu e apagou o vídeo. No entanto, os internautas já haviam salvado o vídeo, que pode ser visto em vários perfis no Instagram.

Ex de Juju Salimeni aparece beijando a ex-panicat Carol Dias. #ODia pic.twitter.com/Rgzq8cR4Mc — Jornal O Dia (@jornalodia) February 27, 2020

Juju Salimeni e Felipe Franco se separaram em junho de 2019 após cerca de 14 anos juntos, entre namoro e casamento. Em 2017, eles já haviam passado por uma separação mas em 2018 renovaram os votos de casamento em Las Vegas, nos Estados Unidos.