'Orange Is The New Black' será exibida na Band

Rio - A Band estreia neste sábado (7), a premiada série 'Orange Is The New Black', sucesso pela Netflix. Esta será a primeira vez que produção original da plataforma de streaming será exibida sem cortes na TV aberta brasileira.

Lançada em 2013, 'Orange Is The New Black' conquistou importantes prêmios na categoria de melhor série, como Satellite Award, Critics' Choice Television Award, People's Choice Award e Screen Actors Guild Awards.

Baseada no livro autobiográfico 'Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison', a séria conta a história de Piper Chapman, que é condenada a cumprir 15 meses de pena em uma prisão feminina.

No auge de seus 30 e poucos anos, ela desfrutava de uma vida tranquila em Nova York ao lado de seu noivo e fazia planos de abrir uma loja de sabonetes com sua melhor amiga, até decidir se entregar para a polícia para reparar os erros do passado.

A partir daí, Piper é tragada por um universo completamente distinto do seu e acaba encontrando tensão e companheirismo em um local de onde é impossível fugir, inclusive de si mesma.