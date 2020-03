Grátis: Bom Gosto faz show no Recreio com arrecadação de donativos para vítimas das chuvas

Rio - O Bom Gosto vai se apresentar, neste domingo (8), na segunda edição do Circuito Carioca das Rodas de Samba, no Posto 12, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. O evento tem entrada gratuita.



O grupo promete fazer a galera cantar e sambar com seus maiores sucessos como “Curtindo A Vida”, “Na Madrugada”, “Brigar Não Tá Com Nada”, “Aqui Pra Você” e “Deixa Meu Cabelo”.

Neste dia, durante o evento, terá uma “Chuva de Solidariedade”, onde haverá uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene, à serem doados às vítimas das enchentes do Rio de Janeiro.





Serviço:



Bom Gosto no Circuito Carioca das Rodas de Samba. Estrada do Pontal, s/n – Posto 12, Recreio. Domingo (8), às 14h. Entrada: Gratuita. Faixa Etária: Livre.