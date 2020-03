Sheila Mello rebate críticas a sua tatuagem nas redes sociais

Rio - Sheila Mello rebateu os comentários maldosos que recebeu na foto em que mostrou sua nova tatuagem, no Instagram, nesta sexta-feira. A dançarina fez um enorme desenho de uma flor de lótus na perna e recebeu algumas críticas de seguidores.

"Como estragar um belo corpo. Fica-se parecendo um mural pichado. Que lástima", disse uma pessoa. "Acho legal não. Seu corpo é lindo sem esses desenhos. Você não precisa dessas pinturas artificiais. Nós te amamos assim como você é", disse outra pessoa. "Toda rabiscada. Feio. Você é tão linda. Gente fina não faz isso", disse uma seguidora.

Sheila Mello tatuou uma flor de lótus na perna - Reprodução Internet

Sheila Mello, então, resolveu rebater as críticas. "O ano de 2019 foi um dos mais difíceis da minha vida. O significado da flor de lótus está relacionada, acima de tudo, à vida, por ser uma flor que nasce do lodo, do pântano, ela também simboliza a superação, a força, a capacidade de passar pelas dificuldades e ver o lado positivo da situação", escreveu.

"É minha oitava oitava tatuagem e não parei por aqui ainda. Mas, não vou em estúdio para ver nas pastas o que colocar no corpo, cada tattoo chegou num momento cheio de significado, que é claro, irá fazer sentido para mim e não para os outros", finalizou.