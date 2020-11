Belo volta aos palcos com a turnê 'Belo In Concert' no Vivo Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 12:06 | Atualizado 17/11/2020 12:14

Rio - Após uma breve pausa e recuperado da Covid-19, o cantor Belo volta aos palcos com a turnê "Belo In Concert", no Vivo Rio, na Zona Sul da cidade. O show acontecerá na quinta-feira, dia 19, a partir das 21h30.

Belo promete fazer um passeio pelos maiores hits de sua carreira, como “Desafio”, “Eternamente”, “Tua Boca”, “Quero Te Amar”, “Intriga da Oposição”, “Pra Ver o Sol Brilhar”, “Tudo Mudou”, “Reinventar”, “Incondicionalmente”, além de regravações como “Lambada de Serpente”, “Todo Azul do Mar”, entre outras.

Por conta da pandemia de coronavírus, os ingressos são limitados para a apresentação presencial. O show será realizado com lugares pré-marcados, respeitando a capacidade de um terço dos lugares do estabelecimento e o uso da máscara é indispensável.

Mas os fãs também poderão assistir a apresentação de onde estiverem com o ingresso online, que pode ser adquirido através da plataforma virtual do Vivo Rio. Os ingressos já estão à venda no site da casa, a partir de R$120.

SERVIÇO

Belo In Concert no Vivo Rio. Quando: 19 de novembro, às 21h30. Onde: Vivo Rio - Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro. Vendas online em vivorio.com.br. Valores: a partir de R$120 no evento presencial e R$20 no show online.

