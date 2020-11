Por O Dia

Publicado 20/11/2020 09:33

Rio - Anitta fez a performance da música "Mas que nada", de Jorge Ben Jor, na 21ª edição do Grammy Latino , que aconteceu na noite desta quinta-feira, com apresentações pré-gravadas e de forma virutal, seguindo todas as medidas de segurança e prevenção contra o coronavírus.