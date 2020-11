Simaria Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 19:37 | Atualizado 21/11/2020 19:42

Chora não, coleguinha! Simaria, da dupla com Simone, deixou seus seguidores do Instagram babando ao compartilhar uma foto, neste sábado, toda plena de maiô preto. Com tudo em cima, a sertanejade 38 anos, recebeu elogios de fãs e famosos.

Na legenda, a cantora aproveitou para lembrar os fãs que vem música nova por aí. "Oi tudo bem? tem lançamento próxima sexta, 27, tá?", escreveu a cantora, sobre o single "Debaixo do Meu Telhado", da dupla. "Perfeita, Sim", escreveu a cantora Maisa. "Oi?", postou a modelo e influenciadora Andressa, ex-mulher de Gusttavo Lima. "Linda", elogiou a cantora Kátia Cilene.

Publicidade

fotogaleria

E os negócios para Simaria vão de vento em popa. tA morena em se mostrado poderosa também no mundo dos negócios. Recentemente, ela anunciou a compra de um restaurante em Valência, na Espanha, o que descreveu como "a realização de um grande sonho".