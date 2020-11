Vitão Reprodução do Instagram

Por O Dia

Homenagem para Luísa Sonza? Vitão compartilhou em seu Instagram imagens ostentando sua nova tatuagem. Tratam-se de duas rosas, estampadas em seu pescoço. E para quem achou que o desenho tenha a ver com a o single "Flores", em parceria com a cantora, acertou.

Uma das flores representa o próprio cantor e, a outra, Luísa Sonza. A loira respondeu a foto, se derretendo com a homenagem que recebeu. "Eu e tu", escreveu ela. O hit, no entanto, é o nome da música lançaram em junho deste ano, fazendo muito sucesso, antes mesmo do começo do namoro. A química rolou e eles oficializaram a relação em setembro.