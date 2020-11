Erika Schneider Mateus Montoni / MF Press Global / Divulgação

Por MH

Publicado 22/11/2020 16:01 | Atualizado 22/11/2020 16:03

O corpo escultural de Erika Schneider não faz dela uma mulher objeto. Com 700 mil seguidores do Instragram, a dançarina, empresário e modelo prova que por trás que à frente de tanta beleza, existe uma mulher de personalidade. "Acho que essa história de mulher ser só peito e bunda já era. A gente tem que se sentir bem com nosso corpo e buscar nossa melhor versão", ressalta.

Galeria de Fotos Erika Schneider Mateus Montoni / MF Press Global / Divulgação Erika Schneider Mateus Montoni / MF Press Global / Divulgação Erika Schneider Mateus Montoni / MF Press Global / Divulgação Erika Schneider Mateus Montoni / MF Press Global / Divulgação Erika Schneider Mateus Montoni / MF Press Global / Divulgação



Em suas redes sociais, a loira faz questão de mostrar que não há padrões estéticos perfeitos. "Todo mundo tem estrias, celulites, varizes e mais um tanto de coisa 'fora do padrão'. Isso é ser de verdade e está tudo bem em ser assim", afirma. Em suas redes sociais, a loira faz questão de mostrar que não há padrões estéticos perfeitos. "Todo mundo tem estrias, celulites, varizes e mais um tanto de coisa 'fora do padrão'. Isso é ser de verdade e está tudo bem em ser assim", afirma.

Publicidade

A jovem não gosta de chamar a atenção apenas por estar dentro de padrões estéticos. Para ela, o valor das pessoas está na capacidade de levar a vida com leveza e sabedoria. "Não gosto de rótulos, nem de títulos, meu negócio é ser feliz do jeito que se é", finaliza.