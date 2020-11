MC Mirella reprodução de vídeo

Por O Dia

MC Mirella foi escolhida para deixar o reality show "A Fazenda 12", na última quinta-feira. Assim como a sua participação dentro do reality show da Record, a eliminação da funkeira tem rendido grandes polêmicas do lado de fora da casa. Durante a tradicional "Live do Eliminado', ela falou sobre os seus desentendimentos dentro da casa, mas um deles chamou a atenção.



Ao comentar o comportamento do sertanejo Mariano, Mirella o acusou de ser "inconveniente' e "sem noção". "O cara das piadas totalmente inconvenientes. 'Ai sua maquiagem tá muito branca, ai sua sobrancelha tá muito preta…'", disse Mirella antes de queimar a foto do peão ao participar de uma dinâmica na live.

#LiveDoEliminado | Após se despedir da competição, Mirella comenta sua trajetória em #AFazenda12. Participe e mande a sua pergunta aqui nos comentários! https://t.co/zugY7RiPGh — A Fazenda (@afazendarecord) November 20, 2020

Ao ser questionada por Lucas Sarro sobre a sua decisão, a funkeira respondeu: "Eu acho que ele é totalmente sem noção, de verdade. Peguei um ranço… gente do céu, vocês não têm noção do tamanho do ranço que eu peguei dele", revelou.

Agora, sobre a suposta investida do cantor durante o pré-confinamento no hotel, ela foi categórica. "Eu acho que nem quis responder a mensagem dele. Acho que ele deve ter ficado possesso lá dentro. Eu notava uns olhares, mas ele é totalmente fora do meu tipo (…) Não sei porque ele implicou tanto comigo, cara... A pessoa me chama para 'tomar uma' e chega lá e fala que se irrita de me ver dançando em frente ao espelho. Por que fica me olhando então? Tem um monte de lugar pra ficar pela casa.", reclamou Mirella, negando que sairia com o sertanejo. "Não, gente! Nada a ver".