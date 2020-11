Gabriela Pugliesi Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 18:09

Depois de um tempo sabático das redes sociais ao se aglomerar numa festinha particular no início da pandemia do novo coronavírus, Gabriela Pugliesi voltou com tudo! É que neste domingo, a influenciadora digital publicou uma foto ousada e recebeu elogios.

Na imagem em preto e branco, ela aparece fazendo topless em casa, usando apenas calcinha. "My laje, my rules" - (minha laje, minhas regras, em português), escreveu. "Caraca, arrasou", postou um seguidor, nos comentários. "Lacrou", elogiou uma mulher. "Uau, você é muito incrível", publicou um homem.

Publicidade

fotogaleria

Gabriela disse, recentemente, que passou por um processo de transformação desde que foi "cancelada" por postar vídeos participando de uma festa em plena pandemia do coronavírus. "(Na época da festa), eu estava em um momento muito deslumbrada com algumas coisas e vivendo em uma bolha. Agora, acho que eu estou muito mais tranquila. Antes, era mais preocupada com números e engajamento (nas redes sociais). Isso me fez viver minha vida real mesmo, ficar menos preocupada com coisas supérfluas e rasas", disse em entrevista ao canal de YouTube de Matheus Mazzafera.