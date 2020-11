Cesar Menotti revela paixão por Deborah Secco Reprodução

Cesar Menotti, da dupla com Fabiano, revelou uma paixão platônica na adolescência por Deborah Secco. A revelação foi feita neste domingo, no Twitter do sertanejo. Na intimidade imaginária, ele tinha atá apelido para a amada. "Já tive algumas paixões platônicas na adolescência, mas umas das mais fortes foi Deborah Secco, com quem eu tinha intimidade imaginária e chamava de Dede", postou no Twitter.

Aaaaa que querida. A paixão platônica passou mas continuo sendo fã demais, Dede https://t.co/7SnQZ9cVet — CesarMenotti (@CesarMenotti) November 22, 2020

Bem humorada, a atriz global interagiu com Cesar Menotti no Twitter. "Eu fui casada imaginariamente com o Richard Gere, Cesar! Ainda bem que agora você pode me chamar de Dede e podemos ser bons amigos", disse Deborah Secco, com emojis de coração e risos.

E medo bobo foi pra uma paixão platônica essas são as melhores — Maraisa (@Maraisa) November 22, 2020

A declaração do cantor logo repercutiu e diversos colegas de Cesar se manifestaram, no microblog, com mensagem curiosas. Maraisa, irmã de Maiara, como resposta ao colega, revelou que um hit da dupla foi inspirado em uma situação parecida. "E 'Medo Bobo' foi para uma paixão platônica. Essas são as melhores", escreveu.

E tudo indica que essas paixões "impossíveis" fazem parte da vida do cantor. Na sexta, ele já havia revelado sua paixão platônica também pela personagem Tokyo da série "La Casa de Papel", da Netflix. "Você têm paixão platônica por personagens de série? Eu tenho. Toda série a que assisto, acabo sofrendo por alguém", contou, no Twitter. "Qual foi o último personagem por quem você se apaixonou? Para mim, foi a Tokyo em 'La Casa de Papel'", confessou.