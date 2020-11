Bruna Marquezine Instagram

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 21:51 | Atualizado 22/11/2020 22:04

O que Bruna Marquezine está aprontando? Depois de não renovar com a Globo e fechar parceria com a Netflix, a atriz aproveitou o final do domingo para aguçar a curiosidade dos fãs. Num post misterioso, a atriz aparece na frente de uma porta que traz a placa "Recursos Humanos", o famoso R.H., como se estivesse prestes a fazer uma entrevista de emprego. Mas calma, que amanhã ela vai relevar tudo!

Publicidade

No gravação publicada no Instagram, Bruna aparece "treinando" uma saudação em postuguês e inglês, mostrando que é fluente em outros idiomas. Será o spoiler de uma nova era na carreira da atriz? Por fim, ela abre a porta e, ainda nervosa, entra no suposto R.H. Entendeu alguma coisa? A gente ainda tá meio perdido, mas curiosíssimos para saber o que Marquezine vai aprontar.