Deborah Ewbank e Bruno Gagliasso Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 07:19

Rio - Bruno Gagliasso postou no Instagram uma foto em que aparece curtindo um solzinho com a sogra, Deborah Ewbank. Na imagem, a mãe de Giovanna Ewbank mostra sua boa forma de biquíni. "Te amo, sogrinha. Parabéns pelos seus 23 aninhos", escreveu Bruno na legenda da imagem. Deborah respondeu a mensagem do genro. "Te amo! Te amo! Te amo", disse a mãe de Giovanna Ewbank.

Veja mais fotos abaixo:

