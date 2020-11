Brunna Gonçalves rebate críticas de seguidora Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 07:52 | Atualizado 23/11/2020 07:54

Rio - Brunna Gonçalves, mulher da cantora Ludmilla, respondeu perguntas feitas pelos fãs no Instagram, neste domingo. A dançarina, no entanto, se incomodou com alguns questionamentos feitos por "haters".

Uma seguidora perguntou a Bruna "quem é o homem da relação" quando ela e Ludmilla fazem sexo. "Gente, por favor, não seja uma pessoa assim. Cadê o senso da pessoa para me perguntar uma coisa dessas? Não tem, né. Mas eu vou bem expor, estou a fim de expor uma pessoa hoje", respondeu Brunna.

A dançarina mostrou que esta mesma seguidora sempre manda mensagens de ódio para ela. Em uma outra mensagem, a mesma mulher disse que Deus estava triste com Brunna e Ludmilla por elas terem um relacionamento entre mulheres.

"Deus fica triste com pessoa igual a você. Acorda!", respondeu a mulher de Ludmilla.