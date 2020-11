Com 20 anos de carreira, Kelly Key se mantém relevante na música e nas redes sociais Divulgação

Por Nathalia Duarte

Publicado 24/11/2020 07:00

Rio - Há 20 anos no mercado, Kelly Key sempre dá um jeito de se manter atualizada e nunca sai da mídia. A cantora é um ícone nas redes sociais e acumula mais de um milhão de inscritos no YouTube, quatro milhões de seguidores no TikTok e oito milhões no Instagram.

Após um tempo sem projetos musicais, Kelly lançou este ano o álbum "Do Jeito Delas", com releituras de suas músicas gravadas em parceria com Clau, MC Rebecca, Luísa Sonza, Gabi Martins, Preta Gil, Pocah, Cynthia Luz e Gabily.

"A ideia do novo álbum surgiu há cinco anos, quando fui convidada pela primeira vez para fazer pela gravadora. Naquela altura, eu não me sentia confortável para isso. Quando o Arthur (filho de Kelly Key) fez 2 anos, voltaram a me chamar. Achei interessante sentar e conversar quais seriam as questões que eu queria trazer para o projeto, que veio sendo construído com muita calma, dedicação, porque traz o resgate da minha história. As meninas participaram trazendo um pouco o clima, o estilo delas em músicas que têm 20 anos. Eu também trago coisas novas porque fiquei um tempo sem lançar músicas. Eu amadureci no meio do caminho", disse a cantora, que acredita que o tom "empoderado" de suas canções sejam o segredo para que elas continuem fazendo sucesso depois de tanto tempo.

"As músicas têm um discurso mais feminino, de empoderamento, de força da mulher. 'Cachorrinho' fala muito sobre isso. 'Baba' e tantas outras também".

Além do álbum "Do Jeito Delas", Kelly Key também gravou o videoclipe "Montanha Russa" em tempos de quarentena. "Fazer lançamento durante a quarentena exige um cuidado específico. O clipe estava previsto para o início da quarentena e tivemos que adiar. Resolvemos esperar a loucura passar e ela não passou. Depois a gente conseguiu entender como trabalhar mantendo a segurança de todos. Produzimos um vídeo em um esquema novo. Foi um desafio bacana de atravessar e continuar gerando entretenimento para as pessoas mesmo na pandemia", disse.

A presença da cantora nas redes sociais é marcante. Kelly se mantém atualizada com a ajuda da filha, Suzanna Freitas, e também de sua equipe. "Quando tem um aplicativo na moda, fico sabendo pela minha filha ou pela minha equipe. Estou rodeada de pessoas que são bem ligadas nessas coisas e acabo tendo curiosidade. Quando me identifico, começo a usar".

A transformação no corpo e o estilo de vida saudável adotado pela cantora também fazem muito sucesso nas redes sociais. Se antes Kelly Key não tinha uma boa relação com o corpo, agora ela é exemplo para muitas mulheres.

"O suposto corpo ideal sempre foi muito imposto e eu nunca tive uma relação de harmonia, aceitação. Se hoje eu emagreço, ganho massa, isso tudo é reflexo de uma vida saudável, não de uma imposição. É uma consequência do meu esforço para ter mais saúde. Já fiz todas as dietas malucas que você possa imaginar. Tomava remédio maluco para emagrecer, porque eu não tinha paciência para parar de comer o que faz mal. Só a maturidade me trouxe ao estágio de hoje. Chegar aqui foi um processo. Achava um saco ter que fazer

uma reeducação alimentar", explicou a cantora, que agora busca fazer escolhas melhores para ter saúde na maturidade.

"Eu não tenho nenhum problema de envelhecer. Acho um processo natural, vem com um autoconhecimento. Amadurecimento é muito libertador. Posso chegar na maturidade muito bem fisicamente e é isso que pretendo: chegar com boa energia, vitalidade, para que eu possa construir coisas, ver meus filhos realizando sonhos, viajar, mas ter sempre muita vitalidade. É no que eu foco: amadurecer da melhor forma possível".

Em seu canal no YouTube, Kelly Key ensina receitas de família, dá dicas de maquiagem, mostra sua alimentação e treinos. E em 2021, este será o grande foco da cantora, que já conta com mais de um milhão e seiscentos mil inscritos. "Continuo com as minhas redes, meu canal no YouTube e os projetos na música, mas acredito que para 2021 nosso foco maior seja no canal".