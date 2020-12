Camilla Camargo Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 15:55 | Atualizado 08/12/2020 15:58

Grávida do segundo filho, Camilla Camargo contou que alguns amigos sofreram uma tentativa de golpe em seu nome. Segundo ela, os criminosos pediam dinheiro para o suposto chá de fraldas dela.

fotogaleria

Publicidade

Camilla disse que está enlouquecida com as inúmeras ligações que teve que fazer desmentindo o evento. "É dose viu! Passei o dia inteiro mandando mensagens para as pessoas para falar que estão usando o meu nome naquele golpe de pedir dinheiro. Colocaram um número de celular usando Camilla Godoi e pedindo dinheiro. Estão ligando para as pessoas para dizer que vai ter chá de fraldas surpresa para mim", contou.

"Se não bastasse tudo que a gente está vivendo, ainda tem esses mau-caracteres que aproveitam a situação para dar golpe nas pessoas. Estou enlouquecida respondendo todo mundo", completou.