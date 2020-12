Luiza Possi revela que pai está internado em estado grave com coronavírus Reprodução

Por iG

Publicado 08/12/2020 16:08 | Atualizado 08/12/2020 16:09

Luiza Possi contou que o pai, o músico Líber Gadelha, está internado em estado grave com Covid-19. Ele testou positivo para a doença causada pelo novo coronavírus na última semana e está no Hospital Pró-Cardíaco, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A cantora, que deu à luz recentemente , fez um post no Instagram falando sobre o estado de saúde do pai e pediu por orações.

fotogaleria



"Gente, meu pai esta com Covid-19 em estado muito grave, como tantos outros milhares. Eu garanto a voces: e uma das situacoes mais tristes e desesperadoras que eu e minha familia passamos. Eu peco que hoje às 19h a gente pare cinco minutos para orar por esses guerreiros que estao lutando diariamente contra a morte. Preciso que meu pai saia dessa. Tomem cuidado", escreveu Luiza Possi. "Gente, meu pai esta com Covid-19 em estado muito grave, como tantos outros milhares. Eu garanto a voces: e uma das situacoes mais tristes e desesperadoras que eu e minha familia passamos. Eu peco que hoje às 19h a gente pare cinco minutos para orar por esses guerreiros que estao lutando diariamente contra a morte. Preciso que meu pai saia dessa. Tomem cuidado", escreveu Luiza Possi.

Publicidade