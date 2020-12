Por Juliana Pimenta

Publicado 09/12/2020 16:46

Rio - A caipirinha, a água de coco e a cervejinha até podem rolar, mas o pé na areia vai ter que esperar mais um pouco. Em regime de isolamento social, Diogo Nogueira faz show direto do hotel Fairmont Rio, em Copacabana, nesta quinta-feira. A atração, que começa às 19h30, poderá ser vista pelos hóspedes do hotel, mas também para online, em live pela plataforma ShowIn (R$ 30).

“Será um show presencial, mas também online e isso será uma ótima oportunidade para estar conectado com meu público. As lives têm sido muito importantes para voltarmos a trabalhar e também para matar a saudade das pessoas que acompanham o meu trabalho. E fazer um show tendo a Praia de Copacabana como cenário faz tudo ser ainda mais especial”, comemora o sambista, que tem vê nas apresentações online uma oportunidade de confortar seu público“Espero que sim e torço para isso. O público tem aderido às minhas lives, com platéia vip, participando em tempo real, e isso é muito legal. Faço lives direto da minha casa, com alguns músicos da minha banda e todos os cuidados necessários”, conta Diogo, que já criou uma intimidade tão grande com os fãs, que até cozinha durante as apresentações.Assim como boa parte da população, Diogo, que foi contaminado pela covid-19 em julho, também espera ansioso pela vacina. Para o sambista, a imunização será uma forma de retomar suas atividades preferidas. “Quero ser um dos primeiros da fila assim que liberarem a vacinação. Sinto falta de uma aproximação mais direta com meu público, de poder olhar olho no olho e cantar, abraçar, conversar. Tudo indica que está próximo o momento de tudo isso voltar ao normal”, conta o sambista, que reitera: “sinto falta de poder sair na rua sem preocupação, sem máscara, para curtir tudo que gosto de fazer”.No mês em que é comemorado o Dia Nacional do Samba, Diogo faz questão de exaltar o ritmo que representa muito não só para o seu trabalho, mas para sua família. “O Samba é a minha vida, minha inspiração, meu trabalho. Minha família sempre foi ligada ao samba, tanto pelo meu pai como meu avô. Está no sangue e me sinto muito honrado em continuar levando esta bandeira adiante”, destaca o músico que aproveita o tema para adiantar um pouco do próximo trabalho, que será lançado no mês que vem.“Gravamos um projeto audiovisual chamado ‘Samba de Verão’. Já tenho inserido algumas músicas nos shows, como o single que acabamos de lançar ‘Bota pra Tocar Tim Maia’ e outras desse projeto. Essa música é uma homenagem ao grande Tim e é um balanço contagiante e que tem sido super bem aceito pelo público em todas as oportunidades que tenho”, comemora.