Laryssa Bottino está na Croácia com Anitta Reprodução Internet

Por iG

Publicado 09/12/2020 21:44 | Atualizado 09/12/2020 21:45

A questão em torno do empréstimo da pulseira verde da marca Swarovski continua rendendo poucas e boas para a ex-BBB Ariadna Arantes e a influencer Laryssa Bottino, que deu as caras no episódio de sexta-feira (4) do reality show "Game dos Clones", comandado por Sabrina Sato, na RecordTV e na plataforma de streaming Amazon Prime Video.

fotogaleria



Após troca de farpas entre as duas, ameaça de processo, compartilhamento de áudios privados e, acredite, uma versão musicada da treta feita por uma MC, o perfil de "MTVzou" no Instagram reacendeu a chama ao publicar mais um "exposed" da modelo e influenciadora digital, que também ganhou projeção como uma das amigas mais próximas de Anitta. Após troca de farpas entre as duas, ameaça de processo, compartilhamento de áudios privados e, acredite, uma versão musicada da treta feita por uma MC, o perfil de "MTVzou" no Instagram reacendeu a chama ao publicar mais um "exposed" da modelo e influenciadora digital, que também ganhou projeção como uma das amigas mais próximas de Anitta.

Publicidade

Dessa vez, no entanto, a alfinetada veio de Gabriela Santos, que tem e-commerce de semijoias e afirmou ter enviado algumas peças para serem usadas durante a participação de Bottino na quarta temporada do "De Férias com o Ex". No programa de pegação da MTV, ela entrou como ex de Pedro Calderari, que acabou sendo expulso após brigar com Stéfani Bays, uma das peoas na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão de "A Fazenda 12".



"Nesse tour da pulseira entre Ariadna e Lary Bottino, fico do lado da Ariadna, porque essa Lary já deu o golpe em mim também. Eu tinha feito uma lojinha virtual de pratas e combinei uma parceria com ela. Isso foi em 2019. Na época, prometeu que, recebendo (os acessórios), faria um post", confidenciou a empresária por meio de uma publicação na internet, deixando subentendido que não teve êxito no acordo.





Publicidade