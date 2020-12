Lary Bottino fala sobre polêmica da pulseira da ex-BBB Ariadna Reprodução

Lary Bottino usou as redes sociais para falar sobre a polêmica que se envolveu com Ariadna. Segundo a ex-BBB a inflencer teria pego uma pulseira emprestada dela e não devolveu.

"Tenho tantos amigos milionários. Já vivi meses, semanas na casa de gente que tem tanta coisa. Por quê eu ia querer roubar uma pulseira de R$ 600 da Ariadna? Tenho dinheiro para comprar uma, dois, dez dessa pulseira. É mesquinho demais essa assunto", rebateu Lary. De acordo com a influencer, ela teria pego a pulseira emprestada em uma viagem que elas fizeram à Croácia.

A influencer explicou que não devolveu a pulseira porque não tinha encontrado Ariadna. "Esqueci de devolver. A pulseira não tem nada a ver comigo. Só usei um dia, atípico, num jantar. E todos esses meses que eu não devolvi a pulseira foi porque ela mora na Itália e eu no Brasil. Ela não se esforçou e eu não tinha o que fazer para devolver essa pulseira. Ela me segue, viu que a pulseira estava comigo. Se tivesse tão incomodada, era só falar. Quando ela chegou aqui, ela me avisou, mas eu estava numa semana muito corrido, no domingo, eu ia internar de tarde. Eu sabia que ela ficaria aqui mais uma semana, dava tempo de entregar a pulseira. E eu acordei da anestesia com a internet me chamando de ladra. Tem noção da pessoa falar na internet que vai fazer um B.O? Pelo amor de Deus".



Após as explicações de Lary, Ariadna rebateu, também nas redes sociais. "Não vou sair como louca. Não sou vítima de nada. Eu emprestei a pulseira para um jantar, não por quatro meses. Não venha me falar de empatia se você não tem respeito. Tem uma monte de gente aqui, de amigos nossos em comum, que falou que você pegou coisas e não devolveu. Ninguém é obrigado a aceitar esse seu lado de desconsiderar as coisas do outros".