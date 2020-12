Mike Tulio e Guto Oliveira formam o OutroEu Divulgação / Universal Music

Publicado 14/12/2020 07:00 | Atualizado 14/12/2020 08:38

Rio - Se tem algo que os rapazes do duo OutroEu sabem fazer, é música sobre o amor. E isso não seria diferente no álbum “O Outro É Você”, que chegou às plataformas digitais na primeira semana de dezembro. Mike Tulio e Guto Oliveira apresentam 12 faixas, sendo oito inéditas e quatro divulgadas em EP no mês de agosto como o hit “Oceana”, em parceria com o trio Melim.

O segundo álbum da carreira dos rapazes sintetiza o melhor momento da carreira do duo, com canções mais maduras e flerte à música pop. Tudo isso sem perder o DNA dos rapazes que conquistaram projeção nacional no programa “Superstar”, em 2016, e já gravaram com nomes como Sandy.

“Fizemos um álbum (em 2017) e depois lançamos vários EPs, nos quais experimentamos muito e saímos da caixinha. Agora, a gente queria músicas que resumissem esse período entre o primeiro álbum e o segundo. É um trabalho com um conceito amarradinho. É o ponto mais massa que a gente já chegou em relação as composições”, diz Mike.

Além das músicas que possuem uma unidade do início ao fim do disco, os rapazes ainda destacam o trabalho nos bastidores, que teve parte da sua produção feita remotamente devido à pandemia causada pelo novo coronavírus.

“Não só a dedicação da gente é especial, mas das pessoas envolvidas com o projeto também. Teve bastante gente envolvida e todas elas fizeram com muito amor e carinho. É um álbum que a gente começou em janeiro e finalizou em novembro. É um álbum que está com muita energia e isso é uma coisa legal”, destaca Guto.



“Dança” e o universo do TikTok



O projeto já chega com clipe inédito da faixa “Dança”, a segunda do álbum. Acostumados a lançar videoclipes inovadores, eles trazem um tema bem atual ao roteiro do vídeo, o universo do TikTok. E a ideia surgiu a partir dificuldade que os próprios artistas tiveram em usar o aplicativo no início da quarentena: “A dancinha estava muito em ênfase, a galera fazendo muito certinho, como a gente ia se encaixar nisso?”

“A gente já estava com a ideia de regravar 'Dança' há muito tempo. Essa é uma música, da nossa amiga Lorena Chaves e Marcos Almeida, que a gente já tinha ouvido há um tempão. E percebemos que a ideia de regravar com o roteiro do clipe encaixou. A gente ainda queria uma música que fosse irmã da ‘Oceana’. Foi uma coisa somando a outra e tudo combinou magicamente”, ressalta Mike sobre a música escolhida para ser o primeiro single.

Olhar para dentro



Além de músicas sobre romance, como “A Reposta”, “Canção de Amor” e “A Tua e Eu, o álbum traz reflexões necessárias após ano atípico para o mundo e para os rapazes, que não puderam realizar shows e encontrar os fãs. O próprio clipe de "Dança", que mostra o duo entrando em uma academia fictícia para serem astros do TikTok, traz a mensagem final de que temos de olhar para dentro e "ser nós mesmos”.

“A nossa intenção é que o trabalho por si só estimule cada um ter a sua própria interpretação. Mas é um álbum que fala sobre estar mais aberto para ver coisas legais nas pessoas, para estar mais próximo e ver menos diferenças no outro. É sobre essa falta de empatia que a gente viu esse ano, de se colocar no lugar do outro”, conclui Mike.

