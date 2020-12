Xamã Lucas Nogueira

Por Nathalia Duarte

Publicado 14/12/2020 06:00 | Atualizado 14/12/2020 09:05

Conhecendo ou não a astrologia, todos nós temos um signo. Para os que acreditam, eles definem as características e até a personalidade de uma pessoa. Inspirado no universo astral e pegando referência nessas características, Xamã lança hoje seu terceiro álbum de estúdio, o “Zodíaco”.

Com 12 músicas, cada uma delas será sobre um signo. Segundo o rapper, a proposta é fazer com que cada pessoa se identifique com, pelo menos, uma música. “Eu comecei a ideia dos 12 signos porque eu queria fazer um disco inteiro voltado mais para esse lado espiritual. Decidi colocar as faixas com nomes de signos para deixar as músicas mais particulares para as pessoas. Acho que foi uma das melhores ideias que eu já tive. Diferente dos outros discos, esse está muito mais espiritual”, explica.



Astrologia foi algo que sempre esteve na vida de Xamã, e a inspiração para o álbum veio lá de trás, quando o cantor ainda era criança. “Eu sou ligado à astrologia, mas superficialmente, desde quando eu era novinho. Eu via um desenho chamado ‘Cavalheiros do Zodíaco’, e isso meio que ficou na minha cabeça desde criança. Quando eu tive que fazer esse álbum, eu estudei, tive que decifrar um pouco dos signos, transformar eles em música. Com o decorrer do tempo, fazendo esse álbum, eu pude ver muitas coisas nas minhas características e nas de pessoas próximas a mim. A astrologia explica muita coisa. A humanindade sempre olhou pro céu e tentou se explicar um pouco. E a astrologia é isso”, explica Xamã.



Com três álbuns de estúdio já lançados: “Pecado Capital”, em 2018, “Iluminado”, em 2019, e “Zodíaco”, em 2020 e um EP: “Como sobreviver ao fim do mundo dançando”, lançado durante a quarentena, Xamã aposta no lançamento de hoje como a grande virada da carreira. “Esse é o álbum mais completo que eu já fiz, mais musical, com mais arranjos e instrumentos musicais. As letras são bem profundas, falam de amor, como cada pessoa de cada signo se comporta. Eu acho que estou mais ansioso que os fãs. Acho que vai ser um degrau gigante que eu vou conseguir subir na minha carreira”, explica.



Parcerias

No álbum, Xamã também faz parceria com Agnes Nunes, em “Escorpião”, Luísa Sonza, em “Câncer”, Marília Mendonça, “Leão”, e Gloria Groove, em “Capricórnio”. Com cada uma cantando a música de seu respectivo signo, o rapper também faz uma mistura de gêneros musicais que traz uma sonoridade diferente e interessante para o álbum.



“Eu tentei sair da minha zona de conforto do Rap e tentei ir para outras áreas. O sertanejo da Marília, o pop da Luísa e Gloria Groove, tentei migrar para explorar um pouco, me desafiar um pouco mais e elas também se desafiaram. Luísa fez freestyle, Gloria Groove tem o DNA musical de Rap incrível e a supresa da Marília rimando incrível. Agradeço muito por elas terem aberto espaço para mim, que vim do underground do Rap”.



Além da preocupação de cada cantora participar da música de acordo com seu signo, as pessoas envolvidas nas produções dos clipes(cabeleireiros, produtores, diretores) também eram todas de acordo com o signo da música.



“Eu tentei trazer toda a identidade do signo. Em ‘Escorpião’, por exemplo, a produção toda era escorpiana. Em ‘Câncer’, também. Tive essa preocupação porque se eu, sozinho, falar sobre os outros signos, eu vou falar com o meu olhar”, explica o rapper, que é escorpiano, do dia 30 de outubro.



Muitas batalhas

Mas, até chegar ao terceiro álbum, Xamã já passou por muitas batalhas pessoais. O agora cantor, nasceu em Sepetiba, na Zona Oeste, e já vendeu amendoim nos trens, além de ter sido vendedor de loja, até que decidiu seguir na música. Começando a carreira em 2017, em pouco tempo ele conseguiu se destacar no meio, o levando a cantar no Palco Favela, na edição do ano passado do Rock in Rio. Segundo ele, essa vivência do cotidiano é um facilitador na hora de produzir música.



“Eu estou sempre aprendendo com o que construo. Eu construo algo, vejo o que aprendi, e tento melhorar quanto ser humano e quanto artista. Acho que a música serve pra isso. Todo mundo entra em contato com as ruas todos os dias. Como eu tive esse contato com a rua, eu consigo falar um idioma musical, poético, artístico que as pessoas entendem. Acho que estava faltando um pouco disso. As pessoas estavam preocupadas com outras coisas na arte e esqueceram que a arte é para a gente imitar a vida e transformar em outra coisa para continuar inspirando as pessoas”.



Vida pessoal

Reservado quanto à vida pessoal, Xamã foi alvo de algumas especulações ao aparecer em um vídeo dançando com Anitta. Além da funkeira, Agnes Nunes também já foi apontada como suposto affair do cantor. Reservado, o rapper fala sobre tudo, mas a vida pessoal continua em segredo. Seria culpa do mistério de Escorpião?

“Isso foi sinistro (notícia de affair com Anitta). Como eu sou reservado, eu prefiro não responder a essa pergunta. risos”.