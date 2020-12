Deise do Tombo e Bárbara Labres Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 15:23 | Atualizado 13/12/2020 15:23

Na internet as coisas funcionam mais ou menos assim: um vídeo se torna viral e, logo em seguida, surge uma música sobre o assunto. E foi exatamente o que aconteceu com Deise do Tombo, como ficou conhecida a carioca Deise Gouveia. Para quem não lembra, a jovem viralizou nas últimas semanas ao cair de um escada e agora virou hit pelas mãos de Bárbara Labres: "Modo Deise Ativado", que já chega com videoclipe.

Gravado nos estúdios de Umberto Tavares, responsável por sucessos de Ludmilla, Anitta e muitos outros, a música é um funk super dançante e que já começa com bom humor: "Chega de beber não, Deise?", frase que virou meme nas redes sociais, após a carioca aparecer embriagada, provavelmente, voltando de uma festa, minutos antes de desabar escada abaixo.



Veja o clipe, gravado durante a sessão de estúdio de Bárbara Labres e Deise do Tombo: