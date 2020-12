Darlin Ferrattry, mãe de Lexa Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 16:19

Aos 41 anos, Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, deixou seus seguidores do Instagram babando ao compartilhar um clique pra lá de ousado, neste domingo. Apesar do dia nublado que fez no Rio, a empresária posou de topless, cobrindo os seios com seus cabelos, à beira da piscina da casa em que mora na Zona Oeste.



"E daí?", legendou Darlin, fazendo sinal de silêncio no post que já recebeu centenas de curtidas e muitos comentários. Darlin está namorando Gabriel Azevedo, com quem trocou beijos durante em um ensaio na quadra da escola de samba carioca Império Serrano, que fica em Madureira, na Zona Norte, mês passado.