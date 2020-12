Cenas da série documental Anitta: Made in Honório Divulgação / Netflix

É a patroa? Anitta usou o Instagram neste domingo para celebrar seus 10 anos de carreira. Aos 27 anos, a cantora publicou um vídeo que mostram momentos marcantes de sua trajetória até aqui, entre premiações e apresentações dentro e fora do país.



"Os 10 anos de carreira chegaram num piscar de olhos. Estou amando ver as postagens da galera com a hashtag relembrando os momentos que mais gostaram. Quanta coisa aconteceu! As apresentações icônicas, as parcerias, os prêmios internacionais. Quando eu comecei você aí imaginava que a gente ia chegar até onde chegou? Eu não", escreveu ela.



Amigos famosos da Poderosa comentaram a postagem. "Eu tava, eu vi!", escreveu Pabllo Vittar. "Te amo", respondeu Pocah. "Parabéns, amiga! Que venham muitos e muitos anos. Te amo", desejou MC Rebecca.



Em outro posto a funkeira falou sobre a comemoração em tempos de isolamento social. Esse ano eu completo 10 anos de carreira. Infelizmente, com a pandemia, não conseguimos comemorar daquele meu jeito megalomaníaco. Mas, pra não deixar passar a data em branco, programamos uma série de posts e interações nas minhas redes sociais pra gente relembrar tudo que aconteceu ao longo desses anos. Começando pelos meus clipes e músicas. Foram tantos que nem os mais importante cabem num post só. E aí, conta pra gente qual foi seu clipe e sua música preferidos nesses anos", escreveu.