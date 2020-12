Detonautas Roque Clube e Rapper Gigante No Mic Ricardo Brunini / Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 11:15 | Atualizado 14/12/2020 11:16

Rio - A banda Detonautas Roque Clube chega ao fim de 2020 apresentando mais um lançamento, "Político de Estimação" (Tico Santa Cruz / DRC / Gigante no Mic), quinto single entre agosto e dezembro, com temática política e social. A música, que também ganha videoclipe, tem participação especial do rapper Gigante no Mic.

fotogaleria

Publicidade

O nome do rapper goiano para participar da música surgiu a partir de uma enquete nas redes sociais da banda quando pediram indicação de artistas para os fãs. O trabalho do rapper Gigante no Mic se destacou para a escolha.

“A música é uma crítica a quem idolatra político independente de ideologia. A ideia é fazer com que o público faça uma reflexão a respeito da importância de se valorizar ideias, pautas, posicionamentos e não personalismos. Político não está fazendo favor pra ninguém, é eleito para trabalhar para o povo”, afirmam.

Publicidade

Com roteiro de Tico Santa Cruz, direção de Rômulo Menescal e produção executiva da Lord Bull Filmes, o videoclipe de "Político de Estimação", que tem o objetivo de mostrar através de uma viagem pela pirâmide social, as desigualdades, as ilusões e as percepções do Brasileiro em relação a sua consciência de classe.

Também procura mostrar que não somos capazes de identificar claramente quem comanda nossos destinos, por aqueles que estão no último andar da pirâmide, onde estão os verdadeiros “donos” do País. Por sua vez, também há uma questão fundamental a ser levada para reflexão geral: qual o papel do político na vida do Brasileiro? "Político de Estimação" chega às plataformas digitais pela Sony Music.