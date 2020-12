Little Mix Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 16:00



fotogaleria

"Os últimos nove anos no Little Mix foram os mais incríveis da minha vida", disse Jesy no post de despedida, publicado no Instagram nesta segunda-feira (14). Para Jesy, "fazer parte da banda tem sido duro para a saúde mental", e a pressão sobre elas é difícil de lidar.



"Todos atingimos um momento na vida em que precisamos cuidar de nós mesmos um pouco melhor, ao invés de focar na felicidade das outras pessoas. Eu acho que este é meu momento", escreveu a cantora.



Jesy fazia parte do quarteto formado no 'The X Factor', em 2011, com Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall. As três integrantes remanescentes do grupo reafirmaram, no Twitter, que seguem na banda, e agradeceram aos fãs pelo apoio e a lealdade durante a carreira delas.



Confira a declaração de Jesy:

"Para todos os Mixers,



Os últimos nove anos no Little Mix foram os mais incríveis da minha vida.

Nós atingimos coisas incríveis que jamais poderia imaginar. Desde prêmios no BRIT até shows esgotados na O2 Arena. Fiz amigos e fãs ao redor de todo o mundo e não consigo nem agradecer o tanto que vocês me fizeram a garota mais sortuda do mundo. Vocês sempre me apoiaram e me encorajaram e nunca vou me esquecer disso.



A verdade é que, recentemente, estar na banda estava mexendo com minha saúde mental. Eu sofro sempre muita pressão por estar em um girl group e viver sob expectativas muitos complicadas de se alcançar.



Chega um momento de nossas vidas em que precisamos investir em nossa saúde e cuidar de nós mesmos, sem dar foco somente em fazer outras pessoas felizes, e acho que agora é o momento em que comecei a entender isso.



Então, após muito pensar e considerar, com meu coração pesado, anuncio que estou saindo do Little Mix.



Preciso passar um tempo com as pessoas que amo e fazendo o que me deixa feliz. Estou pronta para embarcar em um novo capítulo da minha vida – ainda não tenho certeza de como será por agora, mas espero poder contar com vocês.



Eu quero agradecer a todos que estiveram comigo nesta jornada. Todo o trabalho duro e dedicação que nos levou ao sucesso.



Para cada fã que foi a um de nossos shows, que ouviu nossas músicas e cantou conosco, os que me enviaram mensagens e me ajudaram ao longo desse caminho, eu quero dizer que amo vocês e não teria conseguido fazer tudo isso se não fossem vocês.



Mais importante, gostaria de agradecer a Jade, Perrie e Leigh-Anne por criarem as melhores memórias, que nunca esquecerei. Eu espero que vocês continuem seguindo seus sonhos e fazendo músicas que todo mundo ama.



Com amor, Jesy”