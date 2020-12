Michel Teló, Thais Fersoza e os filhos Melinda de 2 anos e Teodoro de 1 ano Reprodução da internet

Publicado 15/12/2020 14:58 | Atualizado 15/12/2020 15:01

Na segunda-feira (14), Thais Fersoza animou seus seguidores ao relatar uma conversa com a filha, Melinda, de 4 anos. A partir do recurso stories, do Instagram, a atriz contou como foi conversar com a primogênita sobre "de onde vem os bebês".

"A Melinda estava coçando a barriga e eu perguntei: 'O que foi, que está coçando a barriga?' e ela respondeu: 'Estou coçando aquele lugar, de onde saem os nenéns. Mas mãe, lembre que eu não quero que o meu neném saia por lá, tá? Não quero que ninguém me abra, quero que ele saia por aquele outro lugar'. Falei: 'Tudo bem, quando chegar a hora você vai saber. O neném vai dar os sinais, às vezes é possível, e às vezes, não. Mas tomara que seja do jeito que você quer'. E ela falou: 'Mãe, acho que a doutora Carla deve saber. Será que é seguro? Será que dói, também?'", disse Thais Fersoza.