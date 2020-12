Ludmilla vai à praia com a mulher, Brunna Gonçalves

Rio - Ludmilla e a mulher, a dançarina Brunna Gonçalves, estiveram na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quinta-feira. Simpática, a cantora posou para fotos com os fãs que a abordaram no local. Ludmilla, no entanto, não estava usando máscara de proteção contra o coronavírus ao posar com seus admiradores.

Mais cedo, Ludmilla também foi fotografada ao lado da mulher na sacada do hotel Fasano, em Ipanema, na Zona Sul da cidade. As duas estavam usando um roupão branco e aparentavam estar mexendo no celular. Nesta sexta, a cantora vai fazer uma live direto do palco do Teatro Riachuelo. A transmissão será via YouTube.

