Rio - O material recuperado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em um galpão no subúrbio , o qual foi destinado pela Justiça como fiel depositário a Giuliano Manfredini, herdeiro do compositor e responsável pela Legião Urbana Produções, já se encontra nas instalações da Clé Reserva Contemporânea, localizada em São Paulo.

“Trata-se da subsidiária de uma das empresas mais respeitadas do mundo em guarda de obras de arte, respeitando as normas da museologia internacional. Vários museus do Brasil guardam suas obras na Clé”, explica Manfredini. Há mais de um ano, os policiais investigavam a localização de objetos que foram retirados do apartamento de Renato Russo e não devolvidos.

Constituída em 2013, a Clé oferece um sistema de segurança sofisticado, com monitoramento remoto por câmeras em CFTV Digital. Com estrutura 100% em concreto, o edifício apresenta o que há de mais moderno em termos de climatização (controle de temperatura e umidade), segurança predial e prevenção contra incêndio. “Enquanto estiver sob minha responsabilidade, a exemplo do que ocorre com todo o acervo do meu pai, já tratado no MIS/SP, o material apreendido pela Operação ‘Tempo Perdido’ será cuidadosamente guardado, manuseado e analisado por profissionais especializados”, garante.

O transporte dos objetos do Rio de Janeiro para São Paulo se deu na terça-feira, 15 de dezembro, por meio da Art Quality, transportadora especializada na logística de acervos histórico/culturais, com experiência e reconhecimento nacional e internacional. Manfredini também fez uma apólice de seguro para garantir a integridade do material. “Ainda desconheço o conteúdo completo do material recuperado, precisamos verificar se é o que foi retirado do apartamento do meu pai e não devolvido. O nosso interesse é tornar público qualquer material que tenha presença do meu pai e que pertença ao seu acervo, sempre respeitando as leis e os direitos das pessoas e instituições envolvidas.”