Rio de Janeiro

Polícia Civil localiza fragmento de projétil em corpo de menina morta em Duque de Caxias

O material pode ser utilizado no confronto balístico com as armas utilizadas pelos policiais na noite em que as primas Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de sete anos, e Emily Victória Silva dos Santos, de quatro, foram vitimas de bala perdida na comunidade Santo Antônio

Publicado 09/12/2020 15:02 | Atualizado há 2 horas