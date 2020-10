Operação faz buscas e apreensões para identificar obras inéditas do cantor e compositor Divulgação

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam um relatório que informa sobre a existência de pelo menos 30 músicas inéditas gravadas pelo cantor e compositor Renato Russo. O material foi coletado pela DRCPIM na segunda etapa da Operação "Será?", realizada nesta segunda-feira, que cumpre mandatos de buscas e apreensões visando identificar e localizar possíveis obras inéditas do artista falecido em 1996.

A ação é resultado de um ano de investigações que apontam que o proprietário de um estúdio de gravação do Rio de Janeiro estaria, supostamente, ocultando músicas inéditas do artista. Esse estúdio foi usado por Renato Russo em seus últimos anos de vida.

As investigações tiveram início após a denúncia do filho do artista, Giuliano Manfredini, detentor dos direitos autorais do cantor.

Segundo a advogada especialista em direito autoral da Fradema Consultores Tributários, Yasmin Arrighi, o direito do autor são transferíveis ao legítimo herdeiro, que vem junto com o direito patrimonial, isto é, o direito de comercializar, fruir e disponibilizar essa criação. Sendo assim, a advogada confirma que cabe ao filho Giuliani Manfredini denunciar e promover a busca e apreensão pela possíveis músicas inéditas do pai.

Renato Russo, nome artístico de Renato Manfredini Júnior, morreu em 1996 e foi fundador da banda Legião Urbana, uma das principais surgidas na década de 1980, além de ter tido carreira solo e músicas gravadas por diversos artistas.